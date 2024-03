1 minuto di lettura

Riceviamo e pubblichiamo il post social del Consigliere Comunale e Metropolitano Giuseppe Sommese.

Somma Vesuviana| “Chiudiamo questa settimana di lavoro con due aggiornanti su Somma Vesuviana: “strisce blu” e consiglio comunale sugli abusi edilizi di un consigliere di maggioranza.

👉🏻💪🏻”Strisce blu”: l’assemblea pubblica è stata un altro successo di partecipazione e mobilitazione popolare al punto da costringere l’amministrazione comunale ad annunciare delle novità sulle tariffe inizialmente stabilite. Proprio quello che chiediamo da tempo e il sindaco non ha mai voluto riconoscere. L’attenzione resta alta perché ad oggi siamo nel campo degli annunci e Di Sarno spesso non si è dimostrato affidabile. Non molliamo la presa, valuteremo cosa proporranno, vi aggiorneremo immediatamente e non ci arrenderemo fino a quando non otterremo il migliore risultato possibile per i residenti. Il dato certo resta la forza della mobilitazione popolare: li stiamo obbligando a cambiare strada con la forza dei contenuti e della partecipazione. Bene così.

👉🏻👎🏻 Consiglio comunale a porte chiuse su abusi edilizi di un esponente della maggioranza: un’altra pagina buia di una storia di per sé mortificante, per l’esponente politico coinvolto e per le istituzioni. Quello che possiamo dire si limita ad una presa d’atto del solito silenzio della maggioranza. Restano, come al solito, zitti di fronte ai loro conflitti di interesse, restano zitti di fronte ad una questione morale ormai dilagante, restano zitti persino di fronte ad una illegalità palese commessa da un esponente delle istituzioni; restano zitti anche quando una difesa abbozzata da una relazione del segretario comunale viene smontata in aula dai nostri interventi. Un silenzio imbarazzato e imbarazzante dei consiglieri di maggioranza che non potrà resistere anche di fronte ad un inevitabile e necessario intervento della Prefettura che chiederemo per iscritto e con urgenza al fine di ripristinare la legalità e le regole della buona amministrazione.

Somma Vesuviana non merita questo teatrino di basso livello e possiamo dire che Somma Vesuviana non è assolutamente quello che sta esprimendo questa maggioranza espressione di un ribaltone senza legittimazione popolare.

Somma vesuviana tornerà #Libera e #Forte.

#GiuseppeSommese #OggiXDomani

