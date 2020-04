Somma Vesuviana, On. Gianfranco Di Sarno (M5S) : ” Il volontariato come strumento di solidarietà per il territorio”

Condividi

Somma Vesuviana, 29 apr. – I segnali crescenti della crisi economica provocata dall’ epidemia del Covid-19 continuano a dare segnali insistenti. Precipita l’ indicatore del sentimento economico nell’area euro con un calo record ad aprile. Le incertezze nel settore sia pubblico che privato con 10 mila lavoratori che attendono un rinnovo non prefigurano uno scenario sereno.

Nell ‘attesa delle risposte delle banche e delle politiche europee di sostegno agli stati membri dell’ Ue, il senso di responsabilità sociale dei rappresentanti del territorio si manifesta con azioni di solidarietà.

Stamani l’ on. Gianfranco Di Sarno ha lanciato un fondo di solidarietà alimentare insieme ad un ‘ associazione di volontariato di Somma Vesuviana.

” Ci tengo a precisare che non si tratta di sponsorizzazioni ma di senso del dovere a cui mi sento di rispondere con azioni concrete verso le famiglie che hanno bisogno sul territorio”, chiarisce Di Sarno, ” ogni fornitura ha una capacità di sostenere un nucleo familiare per almeno 8/9 giorni. Sono troppe le scene di disperazione a cui assistiamo e non possiamo rimanere indifferenti. Il volontariato è un ‘ arma che restituisce al cittadino il senso di comunità “.