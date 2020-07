Somma Vesuviana, la denuncia di Allocca: “Somma città che legge ma con biblioteca chiusa”

Condividi

“Come fa Somma Vesuviana ad essere “una città che legge” se la biblioteca comunale è chiusa?”. È la domanda che si pone Celestino Allocca, consigliere comunale di Somma Futura e già candidato a sindaco a Somma Vesuviana. Allocca commenta così un post su facebook del primo cittadino sommese, che annunciava l’ingresso della città nel circuito “Città che legge”, un riconoscimento targato Cepell, il Centro per il libro e la lettura che d’intesa con Anci e Mibac.

Spiega Allocca: “E’ una gran bella cosa, sia chiaro. Ma perché il sindaco non ci dice pure che la biblioteca comunale non funziona perché l’impiegato che se ne è occupato è andato in pensione e non è stato sostituito? Perché non ci dice che la biblioteca e, evidentemente, la cultura non sono tra le vere priorità di questa amministrazione, impegnata soprattutto a litigare e dividersi?”