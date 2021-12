Somma Vesuviana: Iniziativa di beneficenza “ Cena Con Noi”

Condividi

L’Associazione Pontificia Milizia Di Gesu’ Cristo Casa San Tommaso D’Aquino in collaborazione con i Frati Minori del Convento di Santa Maria Del Pozzo in Somma Vesuviana organizzano per il giorno 21 dicembre dalle ore 19,30 una iniziativa benefica “ Cena con Noi”.

Solidarieta’ e Responsabilita’ per superare questo momento pandemico in favore di chi ha subito maggiormente le conseguenze economiche e sociali della pandemia .

L’iniziativa vedra’ coinvolte le famiglie indigenti del territorio di Somma Vesuviana, e si terra’ presso il convento dei frati minori a Somma Vesuviana via Santa Maria del Pozzo n.113.

Nel rispetto della normativa Covid 19 la Cena avra’ luogo con la consegna dei cibi da asporto nella sala Cenacolo del Convento .