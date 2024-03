1 minuto di lettura

Tutti i dettagli sono all’Albo Pretorio sul sito del Comune di Somma Vesuviana.

Salvatore Di Sarno – sindaco del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Come Comune capofila dell’Ambito territoriale 22, procediamo alla formazione di una short – list per prestazioni di servizio e attività di supporto ai RUP dell’Ufficio di Piano”.

“L’Amministrazione Comunale di Somma Vesuviana intende procedere alla formazione di una Short List per prestazioni di servizio per le attività di assistenza tecnica e supporto ai RUP dell’Ufficio di Piano per l’attuazione del Piano sociale di zona dell’Ambito Territoriale N22 – del quale Somma Vesuviana è capofila. L’iscrizione alla Short List avviene gratuitamente su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso. L’istanza di partecipazione da parte dei vari candidati ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di eventuale incarico e l’accettazione delle condizioni previste dall’Avviso. Tutte le informazioni, i dettagli, i requisiti sono pubblicati all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Somma Vesuviana al link Comune di Somma Vesuviana – Portale dei servizi“. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Le domande di iscrizione alla Short List dovranno essere presentate secondo le seguenti indicazioni: l’istanza di ammissione alla Short List deve essere redatta in carta semplice, e contenere le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito del Comune di Somma Vesuviana, i relativi allegati, e deve essere debitamente compilata e sottoscritta dall’interessato a pena di esclusione, allegando fotocopia fronte – retro della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale, sui quali il candidato deve apporre data e firma. Nella domanda deve essere indicato il profilo professionale per il quale si manifesta interesse tra quelli elencati all’art. 5. Le informazioni inserite saranno archiviate dall’Ufficio di Piano e trattate per gli scopi connessi al presente Avviso. Alla domanda, inoltre, va allegato curriculum professionale in formato europeo siglato in ogni pagina e debitamente sottoscritto. Il curriculum deve contenere i dati anagrafici, le esperienze lavorative, i titoli professionali e di studio posseduti, in particolare specificando gli incarichi svolti e leesperienze maturate inerenti il profilo professionale per il quale si propone la propria candidatura.

