Somma Vesuviana. Sono sette i casi di Covid-19, effettuati tamponi a pazienti e personale della Clinica Santa Maria del Pozzo

Somma Vesuviana, 22 aprile 2020 – “Ma la verità sulla casa di cura Santa Maria del Pozzo? Questa la domanda che sui social intanto impazza su diverse pagine ‘dedicate’ a Somma Vesuviana. Tante le notizie che stanno circolando tra cui che i pazienti contagiati siano almeno sette, ‘voci’ che in tanti auspicano essere ‘dicerie’ del web. Per molti un’esagerazione, ma i timori del popolo del web delineano la paura di entrare in contatto di untori inconsapevoli, ecco perché per alcuni sommessi sarebbe giusto “rendere la zona ‘rossa’ e provvedere i tamponi per tutti coloro che da aprile hanno varcato la porta della casa di Cura” Di fatto c’è che gli operatori di Santa Maria del Pozzo, sono stati convocati per i tamponi nel pomeriggio di oggi, e da fonti certe, come vuole il decreto Nazionale, dal 14 marzo non sono possibili visite ai pazienti ricoverati nella struttura. L’amministratore delegato della Clinica Santa Maria del Pozzo, l’avvocato Sergio Terracciano ha confermato che nella giornata di ieri sono stati eseguiti ben 500 tamponi. Per i 127 pazienti ricoverati, per i 385 dipendenti e per tutti i collaboratori esterni e i fornitori di servizi. Per gli operatori all’ingresso della Casa di Cura è prevista una sorta di triage dove viene controllata la temperatura.

Riceviamo e pubblichiamo 21:52:11 una nota stampa dal comune di Somma Vesuviana.

“Purtroppo in questi istanti è giunta la notizia di altri 6 casi di Coronavirus presso la Clinica di Santa Maria del Pozzo dove sono stati effettuati ben 500 tamponi. Il totale sale a 7. Non si tratterebbe di cittadini sommesi ma stiamo seguendo e monitorando costantemente la situazione. Vigilerò e sarò intransigente sulle misure di sicurezza”. Lo ha dichiarato pochi minuti fa Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.