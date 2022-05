Somma Vesuviana, Bianco apre la campagna elettorale e chiede un confronto con il suo competitor

Condividi

“Chiedo al mio competitor un confronto sulle proposte per Somma Vesuviana, in modo che i cittadini possano scegliere: perché deve essere la gente a scegliere, in libertà e senza condizionamenti”. Giuseppe Bianco, candidato a sindaco sostenuto da Pd, Psi, Primavera Sommese, Onda Bianca, Siamo Sommesi, Per Somma, lista Bianco (quest’ultima con candidati del Movimento per il Popolo) ha aperto ieri la campagna elettorale in piazza Mia Martini, a Rione Trieste (“periferia sedotta e abbandonata come altre periferie, che meritano più attenzione e cura”, ha spiegato Bianco).

Prima di lui, sono intervenuti Loredana Raia (vicepresidente del consiglio regionale), Bruna Fiola (consigliere regionale), Enzo Maraio (segretario nazionale PSI), Massimiliano Manfredi (consigliere regionale), Giovanni Mensorio (consigliere regionale), Felice Di Maiolo (consigliere regionale), Marco Sarracino (segretario provinciale Pd).

Bianco, dunque, si è augurato un confronto col suo competitor “per discutere sulle proposte da fare all’elettorato” ed ha espresso critiche all’operato della passata amministrazione: “Somma Vesuviana vive un decadimento totale, governata da un sistema arcaico e feudale. Con la mia coalizione si tornerà a puntare su ambiente, vivibilità, sicurezza, attenzione all’economia del territorio e alle imprese e, soprattutto solidarietà. La solidarietà non è uno slogan, è un valore da perseguire 365 giorni all’anno, dobbiamo passare da città dei favori a città dei diritti e della meritocrazia”.

Tra le varie proposte di Giuseppe Bianco, che saranno ulteriormente presentate nel corso della campagna elettorale, quella di istituire “un pool di giovani professionisti pronti a intercettare le risorse di cui Somma Vesuviana ha bisogno”