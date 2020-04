Somma Vesuviana, affrontato e circoscritto il contagio da Covid-19 alla Casa di Cura Santa Maria Del Pozzo

Condividi

Somma Vesuviana, 26 aprile 2020 – Prevenzione e contenimento dell’Asl NA 3 Sud, in merito la presenza di casi Covid-19 per presso la Casa di Cura Santa Maria Del Pozzo. Ad oggi sono stati effettuati 400 tamponi, sono in totale 22 i positivi di cui 18 ospiti e quattro operatori dipendenti. Gli anziani sono stati tutti già trasferiti al “Covid hospital” di Boscotrecase con sintomi non gravi ed in grado di respirare autonomamente, mentre gli operatori, tre completamente asintomatici e uno con febbre, sono in isolamento nelle proprie abitazioni. Lo screening con tamponi ha riguardato, oltre che ospiti e operatori della struttura, anche i fornitori ed altri soggetti che hanno avuto contatti. Un’ azione mirata e puntuale quella attuata dall’Asl che precisa che a Somma Vesuviana, presso la struttura Santa Maria del Pozzo, nel giro di sole ventiquattr’ore, non appena ricevuta la segnalazione della presenza di ospiti con sintomi, la direzione aziendale con il supporto del responsabile prevenzione Covid nelle Rsa Antonio Coppola, ha affrontato e circoscritto il contagio. “Gli anziani sono stati tutti già trasferiti al Covid hospital di Boscotrecase con sintomi non gravi ed in grado di respirare autonomamente – dettaglia in una nota l’Asl – mentre gli operatori, tre completamente asintomatici e uno con febbre, sono in isolamento nelle proprie abitazioni. Lo screening con tamponi ha riguardato, oltre che ospiti e operatori della struttura, anche i fornitori ed altri soggetti che hanno avuto contatti. La direzione Asl Napoli 3 Sud ha già dato mandato al responsabile prevenzione Covid nelle Rsa di allargare ulteriormente il raggio dei controlli al fine prevenire ed arginare definitivamente lo sviluppo dell’infezione.” Da Palazzo Torino, sede del Municipio il sindaco dichiara: “Alla Clinica di Somma Vesuviana il numero dei positivi dai tamponi effettuati sale a 22. Non ci sono cittadini sommesi. Si tratta del risultato definitivo. Per quanto riguarda la città di Somma il totale dei contagiati è di 25 di cui attualmente 17 positivi. Rinnovo l’appello chiaro a non uscire di casa se non per motivi di necessità”.