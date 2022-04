“Somma è la regola, così Bianco racconta la sua visione di città

Condividi

Somma come regola e le regole per Somma Vesuviana. Questo il senso della campagna di comunicazione di Giuseppe Bianco, candidato a sindaco a Somma Vesuviana e sostenuto da lista Bianco, Per Somma, Onda Bianca Alternativa Civica, Siamo Sommesi e Primavera Sommese, il Partito Democratico e il Partito Socialista Italiano.

Medico e attivo nel sociale, Bianco ha scelto di perseguire le regole che stanno alla base della vita quotidiana della città: regole semplici eppure troppo spesso dimenticate e, soprattutto, calpestate.

E poi c’è Somma Vesuviana, che è la regola di partenza: la città come punto di riferimento, per una convivenza civile e serena.

“Nel corso della campagna elettorale racconteremo che Somma Vesuviana ha bisogno di interventi concreti, progetti ambiziosi ma anche di regole che possano determinare una vita normale, uguale per tutti i cittadini, senza favoritismi o fastidiose forme di sudditanza”, spiega Bianco.