Solidarietà, la fondazione Aidr dona giocattoli ai bambini del reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS

Roma, 17 dicembre – Si è svolta oggi la tradizionale consegna dei giocattoli da parte della fondazione Aidr ai bambini del reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Universitario A.Gemelli IRCCS, in occasione delle festività natalizie. Un momento di solidarietà e condivisione che ha portato gioia e sorrisi ai piccoli pazienti. L’iniziativa ha visto la presenza del Prof. Eugenio Mercuri, direttore del dipartimento di scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e di una ristretta rappresentanza della Fondazione Aidr. Un momento significativo sottolineato anche dalle parole del Sottosegretario Fausta Bergamotto, che ha elogiato l’iniziativa: “Questa iniziativa della fondazione Aidr è sicuramente un gesto meritevole, che aiuta i piccoli pazienti a trascorrere momenti di gioia e di distrazione. Questo dono permetterà a tanti bambini di sorridere e di distrarsi. Sento, pertanto, di ringraziarvi di cuore, perché il sorriso di un bambino è un dono grandissimo”. Alla cerimonia di consegna sono intervenuti anche la Prof.ssa Marika Pane, direttrice del Centro Nemo Pediatrico del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, il Consigliere Sergio Ferdinandi, direttore generale del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Dott. Pierpalo Cito, direttore per i rapporti con le associazioni di categoria ed adesioni volantarie di Poste Italiane, il Dott. Biagio Salvatore Gallo responsabile dei rapporti con le associazioni ad adesuione volontaria di Poste Italiane, il dott. Francesco Pagano del CdA della fondazione Aidr, l’Ing. Roberto Vescio, la Dott.ssa Rosangela Cesareo e il Dott. Marco Lucieri di Aidr, testimoniando l’importanza di un gesto che unisce istituzioni, aziende e realtà associative in un impegno comune verso i più fragili.

“Il sostegno dell’Aidr nasce dall’esigenza di aiutare chi si trova in un momento di difficoltà – ha dichiarato Mauro Nicastri, Presidente della Fondazione Aidr. Per noi si tratta di un impegno concreto, reso possibile grazie alla stabile collaborazione dell’azienda Beat 2020 S.r.l., guidata dal Dott. Francesco Alfano. Vogliamo essere utili alla comunità e, in particolare, ai più piccoli, dando contenuti e sostanza al nostro lavoro. È fondamentale sostenere iniziative sociali che durino nel tempo”.

L’evento si inserisce nel più ampio programma di responsabilità sociale promosso dalla fondazione Aidr, che da anni si impegna a sostenere progetti di solidarietà e inclusione sul territorio nazionale.

