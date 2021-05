Solidarietà alla popolazione israeliana dalla Comunità Ebraica di Napoli

Condividi

La Comunità Ebraica di Napoli, l’associazione Italia Israele di Napoli e l’associazione Bezalel si mobilitano in segno di solidarietà e vicinanza a tutta la popolazione israeliana sotto attacco da giorni da parte dei terroristi di Hamas. Più di mille missili sono stati lanciati su Israele con il solo obiettivo di fare vittime fra i civili.

Domani, venerdì 14 maggio, alle ore 11 in piazza dei Martiri si terrà una manifestazione pubblica che si concluderà nella Sinagoga di via Cappella Vecchia con una preghiera per le vittime e per tutti i feriti recitata dal Rabbino Ariel Finzi.

Lydia Schapirer, Presidente Comunità Ebraica di Napoli

Amedeo Cortese, presidente Associazione Italia Israele Napoli

Francesco Lucrezi, presidente Associazione “Bezalel”

Giuseppe Crimaldi, presidente nazionale della Federazione Italia Israele

