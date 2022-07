“Soli Qui”, il nuovo singolo di johara.

Biografia

johara Scolaro in arte johara nasce nel 2001 nella provincia di Milano da madre marocchina e padre italiano. Si appassiona al mondo della musica sin da quando ha memoria. Crescendo inizia a scrivere testi creando uno stile tutto suo, influenzato dai diversi generi che la accompagnano da quando era piccola, R&B e Hip Hop, e aggiungendo tocchi personali che rendono il risultato un prodotto unico. Fa la sua prima apparizione nel mondo della musica nel 2021, ottenendo un featuring nell’album “Celine” dell’Artista Amill Leonardo. Firmata dall’Etichetta Discografica Platinum Label, e sotto direzione artistica del Producer Roberto Gionata La Torre in arte “Seck” pubblica il suo primo singolo “NON CI SONO PIÚ” , per poi continuare con l’uscita del secondo brano “SENSI” dove al team si è aggiunto il Producer Obed Akatiah in arte “Goldnboyobi”. Entra già con il suo secondo brano nelle playlist editoriali di Spotify raggiungendo così con i due brani più di 50.000 ascolti in pochi mesi e partecipando così fino alle audizioni di X-Factor. La caratteristica di johara è proprio la sua timbrica vocale che incorpora colori e stili di due etnie diverse creando un’unica magia, capace di dare uno stile ed un tocco unico e inconfondibile in ogni singolo brano. Questo aspetto viene maggiormente evidenziato dalla sinergia che c’è tra johara e i due Producer che lavorano con lei: “Seck” & “Goldnboyobi”, capaci di mettere in risalto tutte le sfumature dell’artista, dalla sua voce alla sua emotività e grinta, rendendo anche i più minimi dettagli dei punti di forza. Ci si tuffa quindi nel mondo Pop/R&B, con la particolarità che tutti i brani hanno un’originalità diversa, andando a rispecchiare quello che è la stessa johara nella vita, senza perdere il filo conduttore del genere ma dando in ogni brano freschezza e novità. In programma sia per i live che per gli store tanti nuovi brani in uscita. Gli ultimi singoli pubblicati sono “Sguardi”, “Dimmi Cosa C’è” ,”Amore & Basilico” e “dreamy pills” il doppio singolo con anche la traccia “right now” in inglese.

“Soli qui” è il nuovo singolo di johara disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 giugno 2022 e in rotazione radiofonica dal 1° luglio. Instagram | Facebook | TikTok