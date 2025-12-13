Sole nel weekend, poi piogge e neve: torna il maltempo sull’Italia

0 minuto di lettura

Sole nel weekend, poi piogge e neve arriveranno, di nuovo, sull’Italia. L’arrivo di una perturbazione atlantica farà tornare il maltempo sulla Penisola, dopo una settimana di sole e belle giornate che aveva ‘scaldato’ dicembre. iLMeteo.it conferma che dopo un bel weekend di Santa Lucia, quello del 13 e 14 dicembre, ci sarà un deciso peggioramento delle condizioni metereologiche a partire da lunedì sera.

Il giorno peggiore sarà martedì 16, quando una perturbazione atlantica, come detto, porterà precipitazioni, anche intense, soprattutto sul fianco occidentale dell’Italia. Nel dettaglio, martedì mattina ci saranno fenomeni diffusi sul Nord-Ovest, in Toscana, Sardegna e Sicilia; dal pomeriggio il fronte si sposterà leggermente verso est portando un peggioramento su gran parte del Centro-Nord e tra Sicilia e Calabria.

La situazione sarà migliore sul versante adriatico, mentre sarà peggiore in Piemonte, dove la neve potrebbe cadere fino a 200-400 metri di quota sul settore meridionale, a causa di un “cuscinetto di aria fredda”, ovvero uno strato di aria fredda più pesante che si accumula nelle zone pianeggianti e nei fondivalle, favorendo gelo, nebbie e neve.

