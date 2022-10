“Sole d’inverno”, il nuovo singolo di Malakiia

Biografia Francesca Fucci, in arte Malakiia, 26 novembre 1996. Nasce e cresce nella provincia di un piccolo paese vicino ad Avellino. Fin dalla tenera età inizia a prendere le prime lezioni di canto, e porta poi avanti questa passione col passare del tempo. Poco a poco, inizia ad avvicinarsi sempre di più al mondo della produzione; imparare a suonare più strumenti la porta a crescere nella musica e al di fuori. All’età di 22 anni decide di fare le valige e partire. Sceglie l’Emilia-Romagna, perché ha sempre amato questo posto. Lì si stabilisce ed inizia finalmente ad aprirsi verso la musica e scoprire nuovi suoni, nuovi mondi, nuove persone. Qui entra nel mondo musicale “elettronico”. Da sempre Malakiia è alla ricerca della perfezione, del suo modo di essere, della musica. Il suo stile è frutto di tutto ciò che vive e crea giorno per giorno. Da qualche tempo ha iniziato, oltre che a suonare e cantare, anche a comporre musica e a dedicarsi ad arrangiamenti e produzione. “Ogni giorno è una battaglia con me stessa, per trovare ciò mi emoziona, che mi fa sentire bene, e ciò che posso trasmettervi.” “Sole d’inverno” è il nuovo singolo di Malakiia in radio e in digitale dal 28 ottobre 2022. Sito Web | Spotify | Instagram | Facebook | YouTube