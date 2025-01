Sogni scudo anti-Alzheimer? Ritardo sonno Rem possibile spia precoce malattia

3 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il tempo dei sogni potrebbe essere cruciale per il cervello, sia per un effetto 'scudo' anti-Alzheimer, sia come campanello d'allarme precoce sull'insorgenza della malattia che ruba i ricordi. Ad accendere i riflettori sul sonno e in particolare sulla fase Rem in questa chiave è un nuovo studio condotto da ricercatori di University of California San Francisco (Ucsf), China-Japan Friendship Hospital e School of Clinical Medicine di Pechino e Institute of Medical Technology, Peking University Health Science Center, pubblicato su 'Alzheimer's and Dementia', la rivista dell'Alzheimer's Association. Secondo gli autori il ritardo della fase Rem, cioè impiegare più tempo per entrare nella fase onirica, può compromettere la capacità di consolidare i ricordi e interferire con la regolazione delle emozioni e potrebbe essere un segnale anticipato della presenza di Alzheimer. Di recente è stato dimostrato, osservano gli esperti, che sia la qualità che la quantità del sonno possono influenzare il rischio di sviluppare Alzheimer. Il nuovo lavoro suggerisce che le persone che ci mettono molto più tempo a iniziare la fase Rem (rapid eye movement) potrebbero manifestare dei sintomi iniziali della malattia. La fase Rem segue tre fasi di sonno non-Rem, ciascuna più profonda della precedente. Le quattro fasi impiegano 90 minuti o più per essere completate, a seconda dell'età, e una persona può attraversarle ciclicamente 4 o 5 volte in una notte tipica. In generale le persone anziane impiegano più tempo per raggiungere la fase Rem. Durante questa fase del sonno il cervello elabora i ricordi, soprattutto quelli carichi di emozioni, e li immagazzina a lungo termine. "Il ritardo della fase Rem del sonno interrompe questa capacità, interferendo con il processo che contribuisce all'apprendimento e alla memoria", illustra Yue Leng, professore associato del Dipartimento di psichiatria e scienze comportamentali dell'Ucsf, un autore senior dello studio. Se dunque questa fase è "insufficiente o ritardata, potrebbe aumentare l'ormone dello stress cortisolo e questo può compromettere l'ippocampo del cervello, una struttura cruciale per il consolidamento della memoria", avverte l'esperto, che fa parte dell'Ucsf Weill Institute for Neurosciences. I ricercatori hanno seguito 128 persone con un'età media di 70 anni provenienti dall'Unità di neurologia del China-Japan Friendship Hospital di Pechino. Metà era affetta da Alzheimer e circa un terzo da lieve deterioramento cognitivo, frequente precursore dell'Alzheimer. Il resto aveva una cognizione normale. I partecipanti allo studio hanno dormito durante la notte in clinica e i ricercatori hanno potuto così misurare l'attività delle loro onde cerebrali, il movimento degli occhi, la frequenza cardiaca, la respirazione. I 'fitness tracker', come per esempio gli smartwatch, possono catturare alcune di queste informazioni, ma in modo meno preciso. Gli scienziati hanno diviso i partecipanti in un gruppo con sonno Rem precoce e un altro con sonno Rem ritardato. In media, il gruppo precoce ha raggiunto la fase Rem in meno di 98 minuti dopo essersi addormentati, mentre il gruppo tardivo l'ha raggiunta più di 193 minuti dopo l'addormentamento. Le persone con Alzheimer avevano maggiori probabilità di avere una fase Rem ritardata e tendevano anche ad avere livelli più elevati di due proteine ​​tossiche, l'amiloide e la tau, presenti nelle persone affette dalla patologia. I soggetti con sonno Rem ritardato avevano il 16% in più di amiloide e il 29% in più di tau rispetto a chi aveva un sonno Rem precoce. E avevano anche il 39% in meno di una proteina sana chiamata fattore neurotrofico derivato dal cervello (Bdnf), che diminuisce nell'Alzheimer. "La ricerca futura dovrebbe studiare gli effetti di alcuni farmaci che influenzano i modelli di sonno, poiché questi potrebbero modificare la progressione della malattia", prospetta Leng. La melatonina può aumentare il sonno Rem e studi sui topi hanno dimostrato che diminuisce l'accumulo di tau e amiloide. Anche altri farmaci, che curano l'insonnia bloccando una sostanza chimica che sopprime il sonno Rem, hanno dimostrato di ridurre tau e amiloide. Le persone preoccupate per il rischio di Alzheimer, raccomandano gli esperti, dovrebbero adottare sane abitudini del sonno che facilitino la transizione da quello leggero al Rem, "compreso il trattamento di problemi come l'apnea notturna ed evitare di bere molto, poiché entrambi questi elementi possono interferire con un ciclo del sonno sano", conclude Dantao Peng, Dipartimento di neurologia del China-Japan Friendship Hospital di Pechino, che è anche uno degli autori senior dello studio. "I pazienti che assumono determinati antidepressivi e sedativi che riducono la fase Rem del sonno dovrebbero confrontarsi con il medico, se hanno timori di Alzheimer". —[email protected] (Web Info)

