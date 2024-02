Condividi

L’AD Cristiano Cannarsa ha ricevuto, questa mattina in Sogei, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze On. le Maurizio Leo in visita istituzionale.

L’incontro ha offerto l’opportunità di illustrare al Viceministro la storia di Sogei, da sempre riferimento dell’ICT pubblica e modello di efficienza, grazie a infrastrutture e soluzioni tecnologiche affidabili, innovative con elevati standard di sicurezza oltre a competenza e alti profili professionali.

“Operando in uno spirito di ripresa dei valori storici di Sogei, di cui siamo orgogliosi – dichiara Cristiano Cannarsa – testimoniamo il rafforzato legame con l’Azionista alla luce di una rinnovata collaborazione per il futuro del nostro Paese con Sogei sempre più al centro delle strategie dell’Amministrazione Finanziaria e delle politiche di bilancio dello Stato, laddove il completato iter di incorporazione di Sose Spa e di acquisizione del ramo ICT dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione ci investe di un’ulteriore responsabilità nel nuovo delicato incarico assegnatoci per la piena attuazione della riforma fiscale”.

Nel suo intervento, il Viceministro Maurizio Leo, come già fatto in precedenza in altre sedi, ha ribadito l’impegno del Governo in questo 2024, anno di svolta per il completamento di una riforma fiscale che, da un lato, serve all’Italia per essere al passo con altri paesi più avanzati del sistema europeo e, dall’altro, per permettere un ridisegno di tutti i tributi e di tutti i momenti del rapporto fisco-contribuente.

“Questo ambizioso traguardo – ha dichiarato il Viceministro – potrà essere conseguito solo con il concorso di tutte le articolazioni della nostra società: dal mondo delle imprese a quello del lavoro, dalle Associazioni di Categoria ai diversi Enti, dai cittadini. In tale ottica – conclude Maurizio Leo – si configura il rinnovato e profondo rapporto con la Sogei che, con la recente acquisizione per incorporazione di Sose S.p.A. e quella del ramo ICT dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, diventa un partner tecnologico strategico. Un partner che vede, così, ampliate le proprie competenze e il suo raggio di azione, rivestendo un importante ruolo nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione Finanziaria”.