Sogei, amministratore delegato Cannarsa indagato a Roma: perquisizioni

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – L’amministratore delegato di Sogei Cristiano Cannarsa è indagato per tentato peculato nell’ambito della maxindagine della procura di Roma che nei mesi scorsi ha portato all’arresto dell’ex ad Paolino Iorio, finito in carcere per corruzione mentre intascava una tangente da 15 mila euro da un imprenditore. A quanto si apprende la Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni presso l’abitazione e gli uffici di Cannarsa. A coordinare il pm Lorenzo Del Giudice. A chiamare in causa Cannarsa sarebbero alcune dichiarazioni rese da Iorio, che nelle scorse settimane ha chiesto il patteggiamento a tre anni, e una intercettazione ambientale risalente al giugno scorso dell’ufficiale di Marina, Antonio Angelo Masala, indagato nel filone principale dell’indagine. Al centro di questa tranche dell’inchiesta c’è una proposta per un appalto da oltre un milione e mezzo di euro in favore della società Deas, iscritta nel registro degli indagati, attiva nel settore della cybersicurezza e intelligenza artificiale. Il progetto, che non si è concluso, secondo quanto riferito da Iorio sarebbe potuto essere effettuato in house o da altri fornitori ad un costo di molto inferiore, circa 200 mila euro. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.