(Adnkronos) – Sofia Goggia lascia la clinica dove nei giorni scorsi è stata operata in seguito a un infortunio. La fuoriclasse azzurra, fa sapere la Federsci dal suo sito, "è stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano, dove era stata operata lunedì scorso per l’intervento di riduzione della frattura articolare scomposta pluriframmentaria del pilone tibiale destro, rimediata nel corso di un allenamento di gigante a Pontedilegno". "Il decorso post operatorio procede regolarmente e la finanziera bergamasca, che ha cominciato nei giorni scorsi la fase passiva di fisioterapia, proseguirà a casa la riabilitazione in accordo con la Commissione Medica Fisi", si legge ancora. —[email protected] (Web Info)