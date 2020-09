Condividi

Sottoporsi alle cure del dentista rappresenta, un po’ per tutti, un calvario di cui si preferirebbe fare a meno. Spesso manca il coraggio per sedersi su quella poltrona che non risulta proprio comoda. Come fare a superare questa paura? Ce lo spiega l’odontoiatra napoletano Elio Bava con il suo saggio “Dal dentista senza dolore” edito da Graus Edizioni.

Il volume ci racconta come avere sempre denti bianchissimi, superare per il timore del dentista, come difendere i denti dei nostri figli, ottenere gengive sane con il laser, conseguire con l’implantologia denti fissi in 6 ore, assicurarsi cure dentistiche sicure e, infine, curare il mal di schiena proprio recandosi in uno studio odontoiatrico.

Il saggio sarà presentato giovedì 24 settembre alle ore 17:00 al Circolo Nautico Posillipo di Napoli, in via Posillipo nr 5.

Con l’autore interverranno il dott. Carlo De Masi (presidente nazionale Adiconsum), il prof. Franco Fraioli (docente università Sapienza di Roma), il dott. Franco Caruso (presidente medici sportivi di Napoli).

Interverranno con i seguenti temi: Odontoiatria sportiva (dott. Franco Caruso); implantologia e carico immediato (dott. Innocenzo Martire); biorisonanza applicata all’odontoiatria (dott. Michele Vania).

Modererà la serata il giornalista Francesco Marolda.



Info: Press Graus Edizioni

0817901211

[email protected]

www.grausedizioni.it



Titolo: “Dal dentista senza dolore-Vincere la paura del dentista”

Editore: Graus Edizioni

Autore: Elio Bava

Collana: Coralli

Genere: Informazione scientifica

Formato: 14×21 Pagine 144

Prezzo: €15,00

L’autore: Elio Bava è laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Odontoiatria e protesi dentaria, vive e lavora tra Napoli e Roma. Professore a.c. presso l’Università di Bari, giornalista pubblicista, nel 1983 ha fondato l’Associazione Italiana Prevenzione Dentale. Nel 1990 ha ricevuto dalla Rai il Premio Nazionale Marrazzo per la ricerca scientifica. È stato membro del Comitato Tecnico Scientifico dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania. Ideatore del progetto “Pagine Blu Sanità”, ha progettato per la SAI Assicuratrice una delle prime polize odontoiatriche. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni internazionali di implantologia. Ha pubblicato Jo Kanino, libro di favole per l’educazione dentale per i bambini più piccoli (Babook edizioni, 2001), Il piacere di sorridere (Babook edizioni, 2003) e nel 2012 per la Graus Edizioni, Dal dentista senza dolore – Odontoiatria microinvasiva. Nel 2017 ha presentato in Senato l’unico testo italiano sulla mutualità integrativa e assicurativa nell’area odontoiatrica. Attualmente è coordinatore delle rete odontoiatrica romana Federmanager Roma.

