L’ Innovation Village è una fiera evento sull’innovazione prodotta e commercializzata in esclusiva da Knowledge for Business alla sua IX edizione; sostenuta dalla Regione Campania, Assessorato alla Ricerca, Innovazione e Start up ed organizzata in collaborazione con ENEA – EEN Consorzio Bridg€conomies e vari altri partner tra cui le Università della Campania, il CNR con dipartimenti e vari istituti, distretti ad alta tecnologia, ordini professionali ed Aziende.

Obiettivo principale è promuovere lo scambio di fabbisogni, idee e conoscenze e co-progettare soluzioni tecnologiche innovative e funzionali attraverso la creazione di circuiti collaborativi fra ricerca e imprese. La IX edizione dell’Innovation Village si è tenuta a Villa Doria d’Angri a Napoli l’8 e 9 maggio 2024.

Tra gli eventi workshop sulle “Competenze digitali, soft skill e leadership per creare innovazione e per le start up innovative”, Tavolo di lavoro a cura dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Questa tavola rotonda si è focalizzata sull’esplorazione approfondita dell’interazione tra competenze digitali, soft skill ed e-leadership, e il loro impatto fondamentale nell’ecosistema delle start-up innovative. Il dibattito si è concentrato sull’importanza crescente delle competenze digitali. La Tavola rotonda ha messo in evidenza il ruolo vitale delle soft skill, con specifico riferimento ai temi delle capacità negoziali, comunicative e di leadership. In un ambiente di lavoro che valorizza sempre più la collaborazione, la creatività e la flessibilità, le capacità di comunicazione efficace, il pensiero critico, la gestione emotiva e la capacità di adattamento sono diventate altrettanto cruciali quanto le competenze tecniche. Il Workshop ha visto i saluti istituzionali di Antonio Garofalo Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope e di

Renato Passaro, Delegato del Rettore alla Terza Missione Università degli Studi di Napoli Parthenope con l’introduzione di Filomena Buonocore, Professore Ordinario di Organizzazione Aziendale Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Si sono alternati i seguenti relatori: Renato Passaro, Mariangela Contursi, Francesco Benucci, Alessandra Belluccio, Antonella Gentile, Valeria Teti, Dario Ciccarelli, Concetta Metallo, Antonio Ascione, Luigi Caputo.

In foto Antonio Ascione Consigliere AIDP Nazionale e Presidente di SMS Engineering, Prof.ssa Filomena Buonocore Università Parthenope, Francesco Benucci Direttore Unione Industriali di Napoli, Alessandra Belluccio Presidente AIDP Campania.

La kermesse ha visto anche la Presentazione del libro “L’evoluzione della bioeconomia circolare, un motore per lo sviluppo industriale dell’Italia e del Mezzogiorno” A cura di Svimez ed. Il Mulino. Sono intervenuti alla presentazione: Amedeo Lepore Università della Campania Luigi Vanvitelli e co-curatore del libro, Luigi Carrino Università di Napoli Federico II, Pasquale Falcone Università Parthenope, Emanuele Memmola Gruppo Eni, Domenico Salvatore Università Suororsola Benincasa, Marialuisa Saviano Università di Salerno moderati da Mario Bonaccorso Cluster Spring.

Numerose le aziende ed i professionisti del settore IT e dell’Innovazione che hanno preso parte alla manifestazione, tra cui la SMS Engineering, rappresentata dal Presidente ing. Antonio Ascione e dal Vicepresidente ing. Massimiliano Canestro, interessata a presentare i propri prototipi software sull’ Intelligenza Artificiale. L’Azienda, che nel 2023 ha compiuto 25 anni di attività, oltre che svolgere un’intensa attività di Ricerca e Sviluppo da oltre 15 anni, da due anni ha messo in piedi una Business Unit specifica per l’Intelligenza Artificiale che ha realizzato diverse soluzioni per Innovations to Supply Chain, Logistics (Iot, Machine Learning, Analytics), Green, gestione avanzata del ciclo di vita del prodotto e per la misurazione e la previsione dei danni strutturali delle infrastrutture. In particolare: PM4SM (Predictive Maintenance For Smart Metering) in questo progetto è stato implementato un algoritmo proprietario basato su tecniche di “machine learning” in grado di prevenire anomalie o guasti lungo la rete idrica. ASAMTECH, nuove tecnologie per la misurazione e la previsione del danno strutturale di infrastrutture e edifici strategici a seguito di fenomeni endogeni ed esogeni. Creazione di un nuovo sistema di monitoraggio strutturale, applicato all’esistente ed al nuovo, in grado di monitorare, in continuo, il comportamento ed il reale stato dell’intero impianto struttura, attraverso la raccolta e la verifica di informazioni strumentali sia in campo statico che in campo dinamico utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale che sono in grado di effettuare l’analisi predittiva dei fenomeni descritti. AI4HERITAGE questo progetto di ricerca AI4H ha come caso di studio una Domus nel Parco archeologico di Pompei. Il progetto vedrà la generazione di un “digital twin” per la conoscenza, il restauro, la rigenerazione ambientale, la fruizione e la gestione del sito archeologico, che consenta una transizione da un approccio segmentato a uno di tipo orizzontale, che definisce un ecosistema digitale del patrimonio culturale attraverso la rilevazione di immagini ad alta definizione e la post elaborazione con algoritmi di intelligenza artificiale.

