SMS Engineering al Dubai Air Show, 14 – 18 novembre 2021

Condividi

Il Dubai Air show è l’evento più grande del Medio Oriente dedicato ad aziende nazionali ed internazionali del settore Aerospaziale. L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con AIAD, ha organizzato la partecipazione collettiva italiana alla fiera “Dubai AirShow” dal 14 al 18 novembre 2021. Il Dubai Airshow è destinato a essere uno degli eventi aerospaziali di persona più significativi del 2021 ed è già stato contrassegnato come un must da parte delle organizzazioni regionali e globali desiderose di accelerare la loro velocità di recupero. L’attesissima edizione di quest’anno è ricca di funzionalità nuove e ampliate incentrate su tecnologie emergenti, startup, trasporti futuri e sostenibilità insieme a un networking facilitato per aiutare a far progredire il business dei partecipanti. Oltre 250 Speakers e 50 ore di contenuti. Sostenute da guru e professionisti del settore aerospaziale, le conferenze del Dubai Airshow di quest’anno sono un punto di svolta assoluto! Dalle ultime novità in materia di cargo alla gestione del traffico aereo globale, intelligenza artificiale e cyber security nel settore aerospaziale, alla mobilità aerea avanzata e altro ancora. La SMS Engineeringha accolto le aziende interessate alle proprie soluzioni IT nello Stand n.ro 680 ICE Italia. Il Presidente ing. Antonio Ascione ed il Vice Presidente ing. Massimiliano Canestro della SMS Engineering hanno presentato durante i B2B la propria attività di Ricerca e Sviluppo dell’Ultimo triennio : Una Soluzione Software per la Logistica di Produzione myWMS JIS (attualmente installata negli stabilimenti Fiat FCA di Melfi, Cassino e Mirafiori ed in Maserati a Grugliasco), la Soluzione Software AQUIS Aeronautic QUality Improvement System per la Gestione delle Non Conformità di Prodotto e di Processo nel settore Aeronautico/Aerospaziale (Seal of Excellence Horizon 2020) che permette anche alle PMI Manifatturiere di altri settori di Internazionalizzare ed acquisire commesse importanti dimostrando l’utilizzo degli Standard Aeronautici in Produzione oltre che le competenze maturate in Attività di Ricerca Svolte con altri consorzi sulla Business Intelligence e sull’ Intelligenza Artificiale. Diversi operatori nazionali hanno approfondito anche l’offerta della SMS Engineering nell’ambito delle Soluzioni Datacenter e della Cyber Security. Si è effettuata anche una attività di Recruitment di Relatori per il Military Metrology for Aerospace e for the Sea 2022 da parte dell’ AFCEA Naples Chapter rappresentata dal Segretario Massimiliano Canestro e dal Consigliere Gen. Giovanni Savoldelli Pedrocchi. Sono state inoltre presentate in demo nel desk della SMS Engineering le Soluzioni dei partner: Sedapta Group, Eurosoft e WIP