Smart Health Control – La tecnologia che aiuta a vivere in luoghi sicuri

Il sistema nasce dalla lunga esperienza nella gestione e soluzioni IT per il mercato Retail e ha lo scopo di supportare le imprese che dovranno adeguarsi ai nuovi standard imposti dal Distanziamento Sociale in atto per decreto legge, permettendo la gestione in sicurezza delle platee di grandi e piccoli eventi pubblici e privati costretti da inizio marzo a dover fermare le proprie attività per epidemia da Covid-19.

MC Sistemi raccoglie la sfida e vuole contribuire al rilancio e, nella consapevolezza che l’immediato futuro avrà nuovi parametri per il ripristino dell’economia, specialmente attraverso la messa in sicurezza dei cittadini; ha sviluppato un prodotto altamente tecnologico.



“Smart Health Control” si articola in due cruciali metodi di check che attraverso un avanzato sistema ad infrarossi, entrambi sicuri e gestiti in back office, non violano la privacy del pubblico.

I due sistemi si chiamano SmartOccupancy e SmartTemperature.

Il primo rileva in tempo reale il numero di persone presenti all’interno di un’area calcolando anche la distanza tra i soggetti. Il secondo, a distanza, rileva la temperatura corporea dei soggetti.

Entrambi hanno la funzione di tutelare sia lavoratori che i clienti e sono pensati per il pubblico della grande distribuzione (supermercati, centri commerciali), industrie, piccole e medie attività commerciali, uffici pubblici, ospedali, fiere oppure eventi sportivi o di spettacolo.