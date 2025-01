Smaltivano rifiuti speciali nel fiume Sarno, denunciato imprenditore

I Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e Forino, nell’ambito di mirati controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’inquinamento del fiume Sarno, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino l’amministratore e legale rappresentante di un’azienda di Solofra, attiva nel settore conciario. L’uomo è ritenuto responsabile della gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Nel corso dell’attività condotta con il supporto dei Carabinieri della locale Stazione, è emerso che l’azienda, non smaltiva regolarmente i rifiuti speciali derivanti dal ciclo di lavorazione, violando la normativa ambientale vigente. L’area, con depositati circa 50 fusti di plastica contenenti rifiuti pericolosi, è stata posta sotto sequestro.

Tale comunicazione è effettuata nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.