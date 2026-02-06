Sla, quasi totalità pazienti ha difficoltà a deglutire. Stare a tavola con familiari, anche con presa in carico

0 minuto di lettura

Cerri (Centro Nemo): per anticipare le problematiche che il paziente incontra di giorno in giorno è fondamentale supportare una persona con Sla con presa in carico multidisciplinare. Curare questa grave patologia neurologica significa anche curare le relazioni: cercare di conservare convivialità del pasto è dunque di fondamentale importanza. Circa il 30% dei pazienti perde, dall’esordio malattia, la capacità di deglutire e così sedersi a tavola diventa davvero faticoso e facilita l’isolamento. Le ricette a consistenza modificata possono essere sicure e bilanciate e rispondere ai gusti della persone.

