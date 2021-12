Situazione epidemiologica a Cava de’ Tirreni, Cirielli (FdI): “Troppo tempo che il Sindaco Servalli non comunica i dati relativi al COVID-19”

Condividi

“È passato ormai troppo tempo dall’ultima comunicazione del Sindaco Servalli sulla situazione COVID-19 a Cava de’ Tirreni” dichiara il consigliere comunale di FdI Italo Cirielli.

“Leggendo i vari notiziari, pare che la pandemia stia tornando a galoppare in tutto il paese, eppure non ci è dato sapere a Cava De’ tirreni quale sia la reale situazione;” continua Cirielli “neanche quante dosi di vaccino sia state realmente somministrate”

“Si chiede la fiducia dei cittadini, ma la trasparenza continua ad essere carente. Per questa motivazione ho recapitato una interrogazione scritta al Sindaco per sapere quante persone residenti a Cava De’ Tirreni siano attualmente positive, quante di queste ricoverate in degenza o in terapia intensiva e quante dosi di vaccino siano state fino ad oggi somministrate. La cittadinanza tutta merita di sapere quale sia la reale situazione a Cava de’ Tirreni” conclude Cirielli.