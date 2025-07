Siria: “Cessati gli scontri a Sweida”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – In Siria sono cessati i violenti scontri nella città meridionale di Sweida da dove sono stati evacuati i combattenti tribali. Lo ha annunciato la notte scorsa il ministero dell'Interno del governo siriano. "Dopo gli intensi sforzi del ministero per applicare l'accordo del cessate il fuoco, a seguito del dispiegamento delle proprie forze nelle regioni settentrionali e occidentali del governatorato di Sweida, la città è stata evacuata da tutti i combattenti tribali e gli scontri all'interno dei suoi quartieri sono stati fermati", ha dichiarato il portavoce del ministero, Noureddine al-Baba, in un post su Telegram. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

