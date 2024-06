Siracusa, morto bambino caduto in un pozzo: salva una donna

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tragedia a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, dove una donna e un bambino disabile sono caduti in un pozzo in contrada Falabia. La donna è salva mentre il bimbo di 10 anni è stato recuperato privo di vita. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio colposo sul caso, al momento a carico di ignoti. Le circostanze della tragedia sono ancora da verificare. Il corpo del bambino è stato recuperato dai sommozzatori del vigili del fuoco, estratta invece viva la donna di 54 anni che era con lui. Secondo le prime informazioni, sarebbe un'operatrice di una cooperativa per bimbi disabili. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco speloalpino fluviali. Il pozzo è profondo circa 15 metri e per la metà è pieno d'acqua. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e non è in pericolo di vita. —[email protected] (Web Info)

