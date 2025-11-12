Sinner, vittoria alle Atp Finals con ‘inchino’ a Musetti: “Non c’è stato il livello visto ieri, ma sono contento”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – “E’ stata una partita molto difficile, ho servito bene nei punti importanti. Sono molto contento, adesso vediamo come andrà”. Jannik Sinner ha commentato così, a caldo, la vittoria in due set su Alexander Zverev nel secondo match delle Atp Finals di Torino, oggi mercoledì 12 novembre. Qualificatosi per le semifinali, Sinner ha aggiunto: “C’è tanto lavoro dietro, nel nostro sport è importante la confidenza, in quest’ultimo periodo ho giocato davvero bene, stiamo cercando di andare il più lontano possibile”.

Sinner ha aggiunto: “Grazie mille a tutti, il pubblico e’ stato fantastico. Ormai io e Zverv ci conosciamo molto bene, abbiamo cambiato tutti e due la tattica oggi. Lui ha giocato una buona partita a fondocampo, fortunatamente mi è bastato un break sia nel primo che nel secondo set. Sono molto contento ovviamente anche se non ci sono stati tanti scambi, non c’è stato il livello di ieri sera di Musetti. Contro De Minaur ha fatto una partita incredibile”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.