Sinner trionfa a Wimbledon, Kyrgios attacca: il ‘tweet misterioso’

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Nick Kyrgios ancora contro Jannik Sinner. Dopo aver assistito a Wimbledon 2025 al trionfo dell'azzurro, che ha battuto in finale Carlos Alcaraz in quattro set oggi, domenica 13 luglio, l'australiano è tornato a far parlare di sé con riferimento a uno dei suoi argomenti preferiti: il caso Clostebol che ha riguardo Sinner. Nei mesi scorsi Kyrgios ha infatti intrapreso una vera e propria crociata contro Sinner, soprattutto tramite social, e anche stavolta si è esposto rigorosamente su X. Sul proprio profilo ufficiale il tennista ha pubblicato infatti un tweet semplice ma embletico: "*". Un semplice asterisco che nasconde però un significato diverso. L'asterisco infatti appare al fianco dei trionfi di quegli sportivi 'sospetti, magari risultati positivi al doping. Secondo Kyrgios quindi anche al fianco del nome di Sinner, scolpito per sempre nella storia di Wimbledon, andrebbe aggiunto un asterisco, in chiaro riferimento alla positività al Clostebol dello scorso anno, caso concluso nei mesi scorsi con i tre mesi di sospensione comminati alla Wada a Sinner. Per mesi Kyrgios, da tempo quasi ex giocatore per i tanti problemi fisici, ha invocato sanzioni esemplari contro Sinner, dimostrando a più riprese di non aver capito sostanzialmente nulla del caso che ha coinvolto il numero 1 del mondo. Recentemente, intervenendo al podcast del coach Patrick Mourtatoglou, l'australiano aveva almeno azzeccato un pronostico: tra Sinner e Alcaraz, aveva puntato sull'azzurro. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.