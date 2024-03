Condividi

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Indian Wells nel match, in diretta tv e streaming, contro il tedesco Jan Lennard Struff. Sinner, testa di serie numero 3, va a caccia del terzo titolo nel 2024 dopo i trionfi all'Australian Open e nel torneo Atp di Rotterdam. Il 22enne azzurro, in caso di successo sul cemento californiano, scavalcherebbe lo spagnolo Carlos Alcaraz e si isserebbe al secondo posto del ranking. Se i pronostici verranno rispettati, il duello con l'iberico andrà in scena in semifinale. Prima, però, Sinner deve superare l'ostacolo Struff. L'azzurro, reduce dal convincente successo contro l'australiano Thanasi Kokkinakis, non ha mai incontrato il tedesco. Il match è in programma dalle 22.30 italiane di domenica 10 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, su Sky Go e su Tennis Tv. —[email protected] (Web Info)