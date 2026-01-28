Sinner-Shelton: orario, precedenti e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Jannik Sinner di nuovo protagonista agli Australian Open 2026. Mercoledì 28 gennaio il tennista azzurro sfida l’americano Ben Shelton – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Melbourne. Il numero due del mondo arriva all’appuntamento da bicampione in carica, dopo i trionfi del 2024 e 2025, e dopo aver eliminato Gaston, Duckworth, Spizzirri e Darderi, nel derby azzurro degli ottavi. Shelton invece ha battuto Humbert, Sweeny, Vacherot e Ruud.

La sfida tra Sinner e Shelton è in programma mercoledì 28 gennaio alle 9 ora italiana. I due tennisti si sono affrontati in nove precedenti, con Sinner che guida con un parziale di 8-1. L’ultimo incrocio risale ai quarti dell’ultimo Masters 1000 di Parigi, dove l’azzurro si è imposto in due set.

Sinner-Shelton sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Gli Australian Open 2026 sono visibili su Eurosport, Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che su Discovery+ e HBO Max.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.