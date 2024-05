0 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'azzurro Jannik Sinner si è ritirato dai quarti di finale del torneo Atp di Madrid per problemi all'anca ma ha comunque rosicchiato altri 200 punti al numero uno del mondo Novak Djokovic. Le speranze però per l'altoatesino di diventare n.1 già agli Internazionali di Roma sono svanite. Tutto rimandato al Roland Garros. Anche se Sinner vincesse a Roma e Djoko uscisse al primo turno non ci sarebbe comunque il sorpasso per una manciata di punti. Discorso differente per Parigi dove il serbo arriverà da testa di serie n.1, mentre Sinner da n.2, con un’eventuale sfida che potrebbe avvenire solo in finale. Djokovic però dovrà difendere il titolo al Roland Garros mentre l'azzurro era uscito al secondo turno contro il tedesco Daniel Altmaier. L'azzurro inoltre con i quarti di finale di Madrid e l'uscita di scena di Alcaraz, che difendeva il titolo, ha allungato la differenza di punti con lo spagnolo che rischia anche di perdere il numero 3 in caso di semifinale a Madrid del russo Daniil Medvedev, che affronterà il ceco Jiri Lehecka nei quarti. —[email protected] (Web Info)

