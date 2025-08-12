Sinner, qual è il segreto per allungare la carriera? La ‘ricetta’ di Jannik

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Jannik Sinner punta Cincinnati, ma non solo. Il tennista azzurro è impegnato nel Masters 1000 americano, dove stanotte ha battuto il canadese Gabriel Diallo in tre set al terzo turno, volando agli ottavi di finale. Il torneo sarà preparatorio agli US Open 2025, ultimo Slam dell'anno a cui Sinner arriva da campione in carica, vero grande obiettivo di questo finale di stagione: "Essere il numero uno ti dà sensazioni diverse, ma sono felice di dove sono, è la miglior posizione in cui trovarsi". Sinner ha poi 'rivelato' il segreto per una carriera lunga e vincente: "Il mio obiettivo principale è giocare più partite possibili con il minor numero di tornei, perché sento che se voglio avere una carriera lunga ho bisogno di fermarmi per qualche periodo. Bisogna lavorare molto fisicamente, per tenere allenato il corpo e questo è uno dei nostri obiettivi. Lo si ottiene giocando bene nei tornei a cui si partecipa". "Quest'anno non ho giocato molti tornei (anche a causa della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol, ndr), ma va bene così", ha continuato l'azzurro intervistato da Ziggo Sport, "tutti i migliori giocatori del mondo vogliono essere numero uno e tutti faticano e possono avere dei momenti positivi e altri negativi, io cerco di ridurli ed essere il più continuo possibile nelle mie prestazioni". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

