Sinner, preparativi per debutto ad Halle tra sorrisi e palleggi con Sonego – Il video

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Jannik Sinner si prepara al ritorno in campo dopo la finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Il numero uno del ranking Atp debutterà tra qualche giorno (17 o 18 giugno) nel torneo di Halle, contro un qualificato, per aprire la stagione sull'erba. Nel frattempo si rilassa sui prati tedeschi anche giocando a pallone, come mostrato da un video condiviso sui social dal profilo ufficiale AtpTour, insieme all'amico e compagno di doppio nel torneo Lorenzo Sonego. Il filmato racconta anche un notevole tocco di palla da parte dei due azzurri, che si divertono e sorridono palleggiando in gruppo. Nel finale, ecco però il colpo di scena che ha fatto sorridere i tifosi. Dopo un passaggio impreciso, il pallone è sparito tra i cespugli, costringendo i due tennisti a fermarsi qualche minuto per cercarlo.

Sinner e Sonego affronteranno nel primo turno di doppio ad Halle la coppia formata da Khachanov e Michelsen. In caso di vittoria, i due azzurri potrebbero vedersela agli ottavi con le teste di serie n. 1 Krawietz e Puetz. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.