Sinner: “Nuova posizione per risposta? Ecco perché”

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del ranking ha battuto in tre set il russo Andrey Rublev negli ottavi dello Slam francese e dopo il match ha commentato così il suo momento: "Sono molto contento, conosco bene Rublev e ci siamo affrontati tante volte. Negli Slam, una partita può cambiare molto rapidamente, sono felice di averla chiusa in tre set. Giocare a Parigi è speciale". Sinner ha poi parlato di alcuni cambiamenti nel suo gioco: "Ho cambiato qualcosa nella risposta appena prima del torneo, volevo avere più ritmo contro le prime degli avversari. A volte sentivo di andare un pochino fuori ritmo mentre questa posizione mi dà un po' più ritmo. Soprattutto sulla prima palla, che arriva molto veloce, cerco di bloccare un po' di più la risposta. Sulla seconda provo a cambiare un po', stando a volte un po' più avanti e altre un po' più indietro. È uno sport molto tattico, cerchiamo sempre di migliorare e provare, oggi è stata una buona prestazione. Sensazioni? Dentro di me c'è una tempesta, ma cerco di non mostrare nulla ai miei avversari. Osservo sempre i rivali e cerco di capirli. All'inizio della carriera spesso mostravo le mie emozioni". Jannik adesso affronterà al prossimo turno del Roland Garros Alexander Bublik, numero 62 del ranking. Il kazako ha vinto a sorpresa il suo match degli ottavi contro Jack Draper, numero 5 al mondo. —[email protected] (Web Info)

