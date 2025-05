Sinner, numero 1 anche nel fair play. De Jong cade, Jannik lo soccorre – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Jannik Sinner numero 1, non solo quando si tratta di tennis giocato. Nel corso del match del terzo turno degli Internazionali di Roma, il fuoriclasse azzurro ha soccorso il suo avversario, l'olandese Jesper de Jong, dopo una brutta caduta nel corso del quinto game del secondo set (sul 40-30). De Jong, caduto malamente sul polso destro, è rimasto a terra qualche minuto prima di rimettersi in piedi grazie all'aiuto del fisioterapista: in quel momento, Jannik si è subito avvicinato al suo avversario per verificarne le condizioni.

De Jong è riuscito a continuare il match anche grazie a una vistosa fasciatura, perdendo comunque il secondo set per 6-3. —[email protected] (Web Info)

