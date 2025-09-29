Sinner-Marozsan, oggi l’azzurro in campo a Pechino – Diretta

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – È il giorno di Jannik Sinner. Oggi, lunedì 29 settembre, il tennista azzurro sfida l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo, – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dell'Atp 500 cinese. Sinner, sceso al secondo posto del ranking Atp dopo la sconfitta nella finale degli Us Open contro Carlos Alcaraz, nei primi due turni del torneo ha battuto il croato Marin Cilic all'esordio e poi il francese Terence Atmane negli ottavi. Marozsan ha invece battuto due transalpini, Benjamin Bonzi e Alexandre Muller. In caso di vittoria Sinner sfidererebbe l'australiano Alex De Minaur, che ha superato il ceco Jakub Mensik, costretto al ritiro a causa di un problema fisico. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.