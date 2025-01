Sinner, le condizioni dopo il malessere. E Rune critica il time out…

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ha strappato il pass per i quarti degli Australian Open, battendo oggi 20 gennaio Holger Rune agli ottavi del torneo. Il numero 1 al mondo ha dovuto lottare però con qualche problema fisico di troppo sul cemento di Melbourne. Ma come sta adesso? Jannik ha commentato così la sua condizione nella classica conferenza stampa post-match: "Oggi ho cambiato la mia routine. Sono arrivato per ultimo al circolo perché mi aspettavo una partita dura e non ho fatto il riscaldamento. Anche la rottura del nastro mi ha aiutato tanto, per rientrare negli spogliatoi e recuperare energie. Ho imparato tanto da situazioni di difficoltà, come quella vissuta a Wimbledon contro Medvedev", ha detto ripensando alla sconfitta contro il russo nel torneo londinese dello scorso anno: anche in quel caso, problemi fisici e una condizioni non ottimale. Le immagini televisive e le foto hanno evidenziato i problemi fisici dell'azzurro: mani tremanti, l'asciugamano sul volto, il saturimetro applicato dal fisioterapista intervenuto in campo in una giornata d'estate in Australia. Sinner, che nell'intervista post-partita non ha fornito troppi dettagli, ha poi aggiunto: "Ho pensato che mi era già successo e quindi sono riuscito a gestire il malessere al meglio. Parliamo di dettagli, se Rune avesse trovato il break nel terzo set la partita si sarebbe fatta molto dura. Sicuramente, le difficoltà passate mi hanno aiutato. Ci aspettavamo un match pomeridiano dopo due serali, era una situazione difficile per entrambi". Sul problema di Sinner è intervenuto in conferenza anche Holger Rune:"È giusto che Jannik sia stato controllato. Oggi faceva caldo, anche se non c'è stato il sole tutto il tempo. Era molto umido, anch'io l'ho sentito. Credo che il MTO sia durato un po' più di quel che mi aspettavo, 10 minuti o più. Ero in un buon momento, ma non sono riuscito ad andare avanti. Per lui non è stato proprio il peggior momento. Lo hanno controllato in campo, poi l'arbitro mi ha detto che avevano bisogno di fare ulteriori controlli per assicurarsi che fosse tutto ok. Poi però lui è tornato in campo a tutta, non so cosa gli hanno fatto. Ci ha messo un po' troppo". Il danese ha poi aggiunto, commentando il match: "Nel primo set Sinner è stato più bravo di me, mentre io lo sono stato più di lui nel secondo. Nel terzo fino al suo MTO è stata una battaglia, stavo quasi morendo. Stavamo faticando molto, è normale. Sono rimasto 10/12 minuti sotto il sole, ma la prossima volta dovrò essere più intelligente e aspettare fuori dal campo. Sinner era sicuramente più fresco nel complesso e questo fa la differenza, perché gioca a un livello molto alto. Devo imparare a raggiungere il livello del secondo set già nei turni precedenti, così da non giocare ogni volta tre ore. In questi giorni, Jannik ha passato meno tempo di me in campo". —[email protected] (Web Info)

