Sinner, il tabellone di Cincinnati: esordio con Kopriva, Alcaraz solo in finale

(Adnkronos) – Sono stati effettuati i sorteggi del Cincinnati Open, l'Atp Masters 1000 che vedrà il ritorno in campo del n.1 del mondo Jannik Sinner dopo la vittoria a Wimbledon. Per l'azzurro, campione in carica, bye al primo turno e sfida al secondo con il vincente tra un qualificato e il ceco Viktor Kopriva, numero 80 Atp. Massiccia la presenza in campo di italiani, già sette, in attesa della conclusione delle qualificazioni. Oltre a Sinner ci saranno sicuramente Lorenzo Musetti (n. 9), Flavio Cobolli (n. 16), Luciano Darderi (n. 30) e Lorenzo Sonego (n.32). Il percorso ipotetico del campione altoatesino – con lui nella parte alta ci sono Fritz e Rune -prevederebbe al terzo turno l'emergente canadese Diallo, 30esima testa di serie, negli ottavi il ceco Machac, 19esima testa di serie, o lo statunitense Paul, 13esima testa di serie, mentre nei quarti la possibile sfida tricolore con Musetti, ottava testa di serie. Il carrarino dopo il bye al primo turno avrà il vincente della sfida tra Matteo Arnaldi e Benjamin Bonzi. Cobolli debutta con un qualificato o il giapponese Nishioka, mentre Darderi se la vedrà con l'argentino Comesana o lo spagnolo Munar. A Sonego tocca il belga Bergs o il britannico Farnley e a Matteo Bellucci il bosniaco Dzumhur con un possibile secondo turno con il numero 2 del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

