Sinner, il segreto a Melbourne? “Sono scaramantico, uso gli stessi armadietti”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Il segreto di Jannik Sinner? La scaramanzia. A pochi giorni dall’inizio degli Australian Open, primo Slam della stagione al via il prossimo 18 gennaio, il tennista azzurro ha già ‘prenotato’ il suo armadietto negli spogliatoi della Rod Laver Arena, lo stesso che usava nelle due precedenti edizioni del torneo, vinte entrambe proprio da Sinner.

“Ho sempre gli stessi armadietti nello spogliatoio di Melbourne, sono vicini alle docce”, ha rivelato Sinner al canale YouTube degli Australian Open, “sono superstizioso a riguardo. Se le cose non vanno bene per un paio d’anni, allora cerco di cambiarle. Per esempio, ho modificato un paio di cose a Wimbledon l’anno scorso. Non le cambierò qui, finora sta andando bene”.

Sinner ha poi esternato tutta la sua felicità per l’inizio della nuova stagione, in cui dovrà rincorrere il primo posto nel ranking occupato da Carlos Alcaraz: “È fantastico essere di nuovo qui, è un posto speciale per me. Quando inizi una nuova stagione, hai sempre dei dubbi”, ha spiegato, “non sai mai cosa succederà. Alcuni di noi non hanno ancora giocato partite ufficiali. Non vedo l’ora di iniziare”.

L’azzurro ha poi parlato del rapporto speciale che lo lega al suo allenatore, Simone Vagnozzi: “Lui ha la sua visione e il suo mondo”, ha detto ridendo, “scherzi a parte, Simone è molto professionale e guarda più partite di tutti noi per darmi più feedback possibile. Lo prendo spesso in giro, ci conosciamo da molto tempo e abbiamo un legame profondo”.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.