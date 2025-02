Sinner, il relax dopo gli Australian Open: Jannik torna a casa per sciare in famiglia

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Riposo e neve di casa. Dopo il bellissimo bis agli Australian Open, Jannik Sinner si sta godendo alcuni giorni di meritato relax sulle sue montagne, in compagnia dei suoi familiari. Niente tennis, dunque, almeno per qualche ora (l'altoatesino ha rinunciato a difendere il titolo a Rotterdam e non è andato al Quirinale dal

presidente della Repubblica Sergio Mattarella

), e semplice divertimento. Per ricaricare le pile e tornare in campo da numero uno. Il numero uno al mondo è stato fotografato da un fan sugli impianti di Plan de Corones, non lontano da Sesto Pusteria, durante una giornata di svago. Nel corso della stagione di tennis, Sinner si rifugia spesso qui, a casa sua, per passare un po' di tempo con i genitori e suo fratello. Tra risate in famiglia e qualche discesa con gli sci ai piedi, per non perdere le vecchie abitudini e scaricare la tensione sulla neve. Dopo qualche momento di relax, Sinner farà rientro a Montecarlo per ricominciare gli allenamenti e prepararsi ai prossimi tornei. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.