(Adnkronos) – Jannik Sinner e l'olandese Tallon Griekspoor in campo nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, testa di serie numero 2, ha perso il primo set 7-5. Lo stop per pioggia è scattato sul 3-3 del secondo set. Dopo una breve interruzione, il gioco è ripreso: Sinner ha vinto il secondo set per 7-5.



Sinner-Griekspoor 5-7, 7-5 – Finalmente, Sinner sfonda. Serve un game da 14 punti con altri 2 set point. Alla fine l'azzurro sgretola il muro di Griekspoor e vince il secondo set per 7-5 dopo 1h54' di gioco.

Sinner-Griekspoor 5-7, 6-5 – L'azzurro piazza 3 ace, uno dopo l'altro, per l'ennesimo game a zero.

Sinner-Griekspoor 5-7, 5-5 – Griekspoor incappa in 2 errori gratuiti, concede un set point a Sinner ma si toglie dai guai con un vincente e un ace prima di salire 5-5.

Sinner-Griekspoor 5-7, 5-4 – Anche Sinner ricava 2 punti direttamente dalla battuta, tutto liscio.

Sinner-Griekspoor 5-7, 4-4 – Griekspoor piazza 2 ace e indirizza il game.

Sinner-Griekspoor 5-7, 4-3 – Dopo circa 45 minuti di stop si torna a giocare. Sinner riparte con un game a zero.

Sinner-Griekspoor 5-7, 3-3 – Grieskpoor vive il primo momento complicato del secondo set: ha bisogno di un game da 12 punti per acciuffare il 3-3. La pioggia ferma il match.

Sinner-Griekspoor 5-7, 3-2 – Sinner alla battuta viaggia senza intoppi: altro ace, altro game senza concedere punti.

Sinner-Griekspoor 5-7, 2-2 – Griekspoor evita guai nel quarto game e tiene il servizio.

Sinner-Griekspoor 5-7, 2-1 – Iniezione di fiducia per l'azzurro, che piazza un provvidenziale game a zero con il bonus di un ace.

Sinner-Griekspoor 5-7, 1-1 – Griekspoor va come un treno, game a zero con un altro ace.

Sinner-Griekspoor 5-7, 1-0 – Sinner prova a ripartire. Il primo game del secondo set va in archivio con qualche patema. L'azzurro scivola 0-30 ma si tira fuori dalle sabbie mobili.

Sinner-Griekspoor 5-7 – Sinner sale 0-30 ma non riesce a completare l'opera. Griekspoor si porta sul 30-30 e poi, nel momento chiave, piazza 2 ace che chiudono il primo set: 7-5 in 50'.

Sinner-Griekspoor 5-6 – Sul 15-15, Griekspoor esce vincitore da un durissimo scambio di 18 colpi e nel punto successivo concede il bis guadagnandosi 2 palle break pesantissime. Sinner annulla la prima con un ace ma alza bandiera bianca sulla seconda: break e Griekspoor serve per il primo set.

Sinner-Griekspoor 5-5 – L'olandese gioca il suo miglior tennis: 1, 2, 3 vincenti e il 5-5 è servito.

Sinner-Griekspoor 5-4 – Non si fanno punti contro il servizio per il terzo game di fila, Sinner avanti.

Sinner-Griekspoor 4-4 – Copione identico per Griekspoor, che apre con un ace e si fa strada con la prima di servizio: game a zero.

Sinner-Griekspoor 4-3 – L'azzurro colleziona il terzo game a zero su 4 turni di battuta.

Sinner-Griekspoor 3-3 – Griekspoor trova la prima palla con continuità, garanzia di un game relativamente tranquillo.

Sinner-Griekspoor 3-2 – Sinner cede i primi 2 punti alla battuta, complice anche un doppio fallo, ma evita guai portandosi sul 3-2.

Sinner-Griekspoor 2-2 – L'azzurro prende il controllo del gioco con la risposta, Griekspoor è costretto a remare e va in difficoltà: 2 palle break, l'olandese le cancella e annulla anche la terza chance con un vincente prima di pareggiare i conti.

Sinner-Griekspoor 2-1 – Sinner non concede nulla nel secondo game al servizio: 4 punti bastano per chiudere il gioco. Griekspoor regge lo scambio lungo, 13 colpi, ma alla fine sbaglia.

Sinner-Griekspoor 1-1 – L'olandese tiene negli scambi anche se soffre un paio di accelerazioni dell'azzurro: 1-1.

Sinner-Griekspoor 1-0 – Sinner apre il match con due ace nel game iniziale e tiene il servizio a zero. —[email protected] (Web Info)

