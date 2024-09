Sinner, è morta la zia: Jannik le aveva dedicato la vittoria agli Us Open

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Lutto per Jannik Sinner. E' morta la zia Margith, alla quale il numero 1 del tennis mondiale aveva dedicato un pensiero dopo la recente vittoria agli Us Open. La sorella della madre Siglinde si è spenta dopo una grave malattia, a soli 56 anni. La famiglia Sinner-Rauchegger che ha comunicato con un necrologio in tedesco la morte di Margith. "Vorrei che tu sapessi quanto eri preziosa", è l'incipit del necrologio. "Margith si è addormentata per sempre nella sua amata casa". "Io amo il tennis, mi alleno tantissimo per arrivare a questi obiettivi ma ho realizzato che c'è una vita fuori dal campo oltre il tennis. Voglio dedicare un pensiero a mia zia che non sta affatto bene, non so quanto a lungo la avrò nella mia vita. Vorrei poter condividere ancora momenti positivi con lei, è una persona molto importante nella mia vita", aveva detto Sinner sul campo di Flushing Meadows dopo il trionfo di 2 settimane fa. Il campione italiano è arrivato in Cina, dove prenderà parte ai due tornei di Pechino e Shanghai prima di rientrare in Europa per le Atp Finals e le finali di Coppa Davis. —[email protected] (Web Info)

