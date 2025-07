Sinner e il trionfo a Wimbledon: “Ho vinto una scommessa con Cahill e ora..”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Jannik Sinner vince Wimbledon 2025 e… Darren Cahill resta? Il trionfo dell'azzurro nello Slam londinese, con la vittoria contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in finale, potrebbe cambiare il futuro del coach australiano? Cahill, come si è lasciato scappare Sinner all'inizio della stagione, dovrebbe lasciare alla fine dell'anno. L'azzurro, numero 1 del mondo, torna sull'argomento nella conferenza post-trionfo. "Abbiamo fatto una scommessa prima della finale: ho detto a Darren che se avessi vinto io avrei potuto scegliere. Ora la scelta spetta a me", scherza Sinner. "Darren è una persona eccezionale in campo e fuori, è quello che cerco. Probabilmente" se dovesse restare nel team "non girerebbe così tanto. Ho detto in Australia che lo vorrei accanto a me, per il resto la stagione è ancora lunga: vediamo…". E il coach cosa dice? "Jannik guarda più partite di Carlos di chiunque altro. E' affascinato dai miglioramenti che stanno avvenendo nel suo gioco. E spinge noi coach a lavorare affinché lui possa migliorare come tennista", dice Cahill. Il futuro di Sinner è legat a nuove sfide con Alcaraz: "La rivalità è lì, è reale. C'è e speriamo che continui a esistere e a essere reale per i prossimi 10 o 12 anni", dice l'australiano. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

