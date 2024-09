Sinner contro Medvedev, quarti di finale US Open: orario e diretta tv

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sinner e Medvedev scenderanno in campo davanti al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium nel secondo incontro della sessione serale che si apre alle 19 locali, l'1 di notte in Italia. E' probabile, quindi, che la sfida non inizi prima delle 3 del mattino italiano. Sinner arriva all'appuntamento dopo la vittoria in 3 set contro lo statunitense Tommy Paul, che nei primi 2 parziali si è arreso solo al tie-break. Medvedev, invece, ha lasciato appena 4 game al portoghese Nuno Borges in un match senza storia. Il russo sta giocando ad altissimo livello, confermando il feeling con il torneo che ha già vinto.

"Bisognerà correre molto, spero di essere pronto fisicamente perché sarà una battaglia. Io ho vinto in Australia, lui ha vinto a Wimbledon sempre in 5 set in un match particolare, perché sull'erba gli scambi durano poco. Ora ci affrontiamo sul cemento, lui ha già vinto questo torneo: ormai ci conosciamo benissimo… Negli ottavi abbiamo vinto entrambi in 3 set, speriamo di recuperare e energie per giocare una bella partita e vediamo come va", le parole di Sinner dopo il match con Paul. "Cercherò di pensare più a Wimbledon che all'Australian Open", fa eco Medvedev. "Le partite contro Jannik sono durissime, sappiamo tutto dell'altro. Alla fine, tutto o quasi dipende da un punto o due e in quei casi bisogna cercare di sorprendere. So che se voglio batterlo devo giocare al massimo", aggiunge il campione moscovita. Sinner e Medvedev si incontrano per la 13esima volta in carriera. Il russo conduce 7-5 nei faccia a faccia e si è aggiudicato l'ultima sfida, i quarti di finale di Wimbledon 2024 risolti al quinto set. Prima della sconfitta sull'erba londinese, Sinner aveva ottenuto 5 vittorie di fila tra il 2023 e il 2024, aggiudicandosi 3 finali (compresa quella degli Australian Open 2024) e 2 semifinali. Dal 2020 all'inizio del 2023, invece, solo successi di Medvedev: 6, con 5 exploit indoor e una sola vittoria sul cemento di Miami. Le vittorie di Sinner sulla superficie che caratterizza gli US Open, invece, sono state 3. La sfida tra Sinner e Medvedev sarà trasmessa SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now. —[email protected] (Web Info)

