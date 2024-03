1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Jannik Sinner ai quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. L'azzurro, numero 2 del tabellone, batte l'australiano Chris O'Connell per 6-4, 6-3 in 1h52' negli ottavi di finale del torneo e nel prossimo turno affronterà il ceco Tomas Machac, vittorioso su Matteo Arnaldi. Sul punteggio di 6-4, 2-0 per il 22enne italiano, la sfida è stata interrotta per il malore di uno spettatore. Dopo lo stop, Sinner completa la missione. Sinner incappa in una falsa partenza. Primo game e l'azzurro subisce il break che lo costringe a rincorrere per tre quarti d'ora. O'Connell annulla una palla break nel quarto game (3-1) e altre due nel sesto (4-2), provando a resistere al pressing dell'altoatesino. Sinner completa il rodaggio e nell'ottavo game corona l'inseguimento: uno, due, tre colpi vincenti e il numero 3 del mondo agguanta il 4-4. Con qualche patema, complice un doppio fallo iniziale, l'azzurro tiene il servizio nel nono game (5-4) e mette la freccia. O'Connell non trova più la prima palla con continuità, la risposta di Sinner fa male: palla break che vale il primo set. l'azzurro chiude 6-4 in 58' con una striscia di 4 game consecutivi. Sinner, in controllo, archivia il primo gioco del secondo set e prosegue la marcia spedita. O'Connell si fa male da solo con altri 2 errori gratuiti e offre un'altra palla break: l'azzurro sfrutta anche questa chance, 2-0 e match che appare totalmente in discesa. Lo stop per soccorrere uno spettatore, colpito da malore, non condiziona Sinner che tiene 3 servizi a zero fino al 5-2. Il numero 3 del mondo archivia la pratica, 6-3 e missione compiuta. —[email protected] (Web Info)

