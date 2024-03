3 minuto di lettura

Jannik Sinner in semifinale all'Atp Masters 1000 di Indian Wells per il secondo anno di fila. L'azzurro, numero 3 del mondo, oggi nei quarti batte il ceco Jiri Lehecka, testa di serie numero 32, per 6-3, 6-3 in 1h25'. Il 22enne altoatesino attende in semifinale il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo, e il tedesco Alex Zverev, testa di serie numero 6. Sinner, che va all'assalto della seconda posizione in classifica, incamera il 19esimo successo consecutivo tra 2023 e 2024. Il numero 3 del ranking regola l'avversario pur non fornendo una memorabile prestazione al servizio (attorno al 50% di prime palle). L'azzurro, in compenso, fa i buchi sul cemento quando Lehecka è costretto a ricorrere alla seconda palla: 16 punti su 23 con la risposta quando l'avversario non trova la prima. Il ceco cerca punti a rete senza troppo successo (7/16) e si arrende contro un rivale che negli scambi non sbaglia quasi mai (5 errori gratuiti per Sinner). "Sono soddisfatto per come ho giocato perché di mattina c'è sempre vento e nel primo set è stata una situazione complicata da affrontare. Lehecka ha un potenziale enorme ed io sono davvero contento perché anno scorso qui ho fatto semifinale e quest'anno avrò la possibilità di giocarne un’altra. Questo è uno dei tornei più importanti della stagione", dice Sinner alla fine del match. Il servizio oggi non ha brillato: "Ci sono dei giorni in cui riesco a servire molto bene e altri dove invece faccio più fatica: oggi per esempio nel secondo set la percentuale non è stata così alta e questa è una cosa che devo migliorare. So però che sto lavorando nel modo giusto e in futuro credo che sarà uno dei miei colpi migliori. Del resto il servizio è il solo colpo che puoi gestire in totale autonomia decidendo tu la velocità e la rotazione". In California, Sinner ha accanto il papà: "E' davvero speciale averlo qui. In passato non ho avuto tanto tempo da trascorrere con lui e con la mia famiglia. E' uno chef incredibile ma è anche un papà super ed è questa la cosa più importante. Mi ha dato anche qualche dritta giusta sul campo quando ero piccolo: mi diceva 'la cosa più importante è avere il movimento corretto non dove va a finire la palla'".

Sinner-Lehecka 6-3, 6-3 – Sinner chiude i conti: 6-3, 6-3 in 1h25'.

Sinner-Lehecka 6-3, 5-3 – Sinner mette a segno l'ennesimo colpo vincente e si procura 2 match point, che però evaporano. Lehecka si garantisce un'ultima possibilità.

Sinner-Lehecka 6-3, 5-2 – Sinner incappa in 2 doppi falli, una rarità della casa, ma si tira fuori dalle sabbie mobili salendo 5-2 e garantendosi il diritto a servire per il match.

Sinner-Lehecka 6-3, 4-2 – Lehecka si appoggia al servizio, con 2 ace, per provare a tenere vivo il match.

Sinner-Lehecka 6-3, 4-1 – Sinner col pilota automatico, 4-1

Sinner-Lehecka 6-3, 3-1 – Arriva la svolta del secondo set. Sinner martella e si procura una palla break. Lehecka prova a tenere, ma concede una seconda chance: l'azzurro sfonda, 3-1.

Sinner-Lehecka 6-3, 2-1 – L'azzurro incamera un altro game a zero.

Sinner-Lehecka 6-3, 1-1 – Lehecka evita guai dal 30-30 e pareggia.

Sinner-Lehecka 6-3, 1-0 – Sinner apre il secondo parziale tenendo il servizio.

Sinner-Lehecka 6-3 – Il numero 3 del mondo alza ulteriormente il ritmo, Lehecka va fuori giri: secondo break per Sinner che chiude il primo set per 6-3 in 39'.

Sinner-Lehecka 5-3 – Sinner apre l'ottavo game con 2 ace ma subisce il ritorno del rivale. Lehecka si procura una palla break che l'azzurro cancella: 5-3.

Sinner-Lehecka 4-3 – Lehecka è solido, tiene il servizio senza concedere nemmeno un punto: set ancora vivo.

Sinner-Lehecka 4-2 – Sinner di autorità, game a zero.

Sinner-Lehecka 3-2 – Lehecka rimane in scia.

Sinner-Lehecka 3-1 – L'altoatesino marcia spedito, Lehecka non regge le accelerazioni del numero 3 del mondo.

Sinner-Lehecka 2-1 – Sinner ha bisogno di 4 palle break per strappare il servizio al rivale. Alla fine, dopo un braccio di ferro di 12 punti, ecco lo strappo.

Sinner-Lehecka 1-1 – Sinner concede 2 punti all'avversario nel suo primo turno di battuta ma tiene il servizio.

Sinner-Lehecka 0-1 – Lehecka apre il match tenendo il servizio nel game d'apertura. —[email protected] (Web Info)

