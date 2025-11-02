2 Novembre 2025

Sinner-Auger Aliassime, oggi finale a Parigi – Il match in diretta

Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 2 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta il canadese Felix Auger Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi. In caso di successo, Jannik tornerebbe numero uno del ranking Atp prima delle Finals di Torino. Si gioca alle 15. 

Dove vedere Sinner-Auger Aliassime? Il match sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La partita sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

Sinner e Auger Aliassime si sono affrontati 4 volte in carriera. Il bilancio dei confronti diretti è in parità, con 2 vittorie a testa. 

sport

