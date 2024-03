0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sarà Sinner contro Alcaraz la semifinale di Indian Wells 2024. Il match vale la numero 2 del ranking e sarà in programma alle ore 20 di sabato 16 marzo.

Contro Jannik "sicuramente sarà la partita più difficile che giocherò quest’anno", ha detto lo spagnolo, attuale n.2, dopo aver battuto il tedesco Alexander Zverev con un netto 6-3 6-1. Un match che ha subito una curiosa interruzione per l'invasione in campo di uno sciame di api, una di queste ha punto Alcaraz sulla fronte. Lo sciame è stato trasferito altrove da un esperto apicoltore, Lance Davis. Tornando all'imminente sfida con Sinner, lo spagnolo sottolinea che "è senza dubbio il miglior tennista del mondo in questo momento. Sta giocando in modo incredibile, nessuna sconfitta quest'anno. Mi piace davvero vederlo giocare. Quindi sarà una partita davvero difficile. Sarà una grande sfida per me vedere qual è il mio livello, sai, di fronte a lui. Penso che le ultime due partite che ho giocato contro di lui le ho perse, quindi devo aggiustare un po' il mio gioco e vedere come sarà". —[email protected] (Web Info)

