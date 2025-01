Sinner-Alcaraz come Federer-Nadal? Carlos: “Quando gioco con lui è diverso”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Secondo molti, la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, grandi amici fuori dal campo, è destinata a segnare il tennis dei prossimi anni. Proprio come è stato, in passato, per l'iconico duello tra Roger Federer e Rafa Nadal. E un assaggio di quello che potrebbe essere il futuro c'è già stato nel 2024 appena concluso, con l'azzurro e lo spagnolo che si sono divisi i quattro Slam della stagione: Sinner ha trionfo sul cemento degli Australian Open e dello US Open, mentre Alcaraz ha vinto al Roland Garros e a Wimbledon. Proprio della loro rivalità ha parlato il tennista spagnolo, numero tre del mondo, in conferenza stampa a Melbourne, dove domenica 12 gennaio partirà il primo Slam della stagione, gli Australian Open: "Quando gioco con Sinner non è come con gli altri. Devo fare una preparazione diversa", ha raccontato Alcaraz, "so che devo giocare al mio massimo livello se voglio batterlo. Se avrò una brutta giornata con lui, al 99% perderò la partita. Vederlo vincere così tanti titoli ed essere il numero uno del mondo mi spinge ad allenarmi più duramente ogni giorno". —[email protected] (Web Info)

